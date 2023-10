Serie C / Diretta Sorrento-Benevento 0-1, LIVE Al Viviani di Potenza c'è il confronto della nona giornata di campionato

87' - Andreoletti chiude gli spazi: entra Terranova al posto di Ciano

84' - GOOOOL DEL BENEVENTOO! Cross di Karic che viene respinto, sulla ribattuta Bolsius insacca con una bellissima conclusione al volo

83' - Ammonito Petito

75' - Per il Sorrento entra Messori al posto di Cuccurullo

74' - Andreoletti inserisce Alfieri e Masciangelo al posto di Agazzi e Improta

73' - Conclusione dalla distanza di Vitale che sorvola la traversa

68' - Doppio cambio Sorrento: entrano Panelli e Petito al posto di La Monica e Scala

65' - Brivido Benevento: sinistro di Ciano al volo, palla di un soffio fuori dopo una leggera deviazione

64' - Il Benevento è padrone del campo: manca la finalizzazione

62' - Sinistro di Ciano dal limite: palla fuori

59' - Entra Bolsius al posto di Kubica

54' - Ci riprova Ferrante: palla deviata in angolo

51' - Errore difensivo del Sorrento, ne approfitta Ferrante che calcia di sinistro: Marcone devia in angolo

46' - Comincia il secondo tempo

45' - Termina il primo tempo: Sorrento-Benevento 0-0

41' - Cross di Scala per Vitale che va alla conclusione al volo: Paleari blocca

40' - Giallo anche per Improta

36' - Ammonito La Monica

33' - Marcone si oppone a Improta

31' - Bel recupero di Pastina che si invola verso l'area del Sorrento, serve Ferrante ma la conclusione dell'italo-argentino è telefonata

25' - Il Benevento domina: ci prova Talia dal limite, ma Marcone respinge anche questa volta

25' - Sinistro di Ferrante dalla distanza: respinge Marcone

23' - Il Sorrento ha difficoltà in fase difensiva, ma il Benevento non riesce a essere incisivo negli ultimi venti metri

15' - Ferrante allarga per Ciano che calcia col mancino: palla alta

12' - Ci prova Ravasio, ma Paleari ci mette il guantone

10' - Progressione di Ferrante che calcia dal limite: Marcone devia in angolo

5' - Calcio d'angolo di Ciano indirizzato direttamente in porta: Marcone respinge

4' - Partenza intraprendente del Benevento

1' - Comincia Sorrento-Benevento!

Sorrento-Benevento 0-1, il tabellino

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Vitale, De Francesco, Cuccurullo (30'st Messori); La Monica (23'st Panelli), Ravasio, Scala (23'st Petito). A disp.: Del Sorbo, D'Aniello, Martignago, Badje, Colombini, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra; Karic, Talia, Agazzi (29'st Alfieri), Improta (29'st Masciangelo); Ciano (42'st Terranova), Kubica (14'st Bolsius); Ferrante. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Carfora, Perlingieri, Tello, Rossi, Masella, Capellini. All.: Andreoletti

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa. Assistenti: Monaco di Termoli e Lipari di Brescia. Quarto ufficiale: Pezzopane di L'Aquila

Marcatore: 39'st Bolsius

Note: Ammoniti La Monica, Improta, Petito.

Sorrento-Benevento, il prepartita

Al Viviani di Potenza c'è la sfida tra Sorrento e Benevento, valida per la nona giornata del campionato di Serie C. I giallorossi vogliono tornare al successo dopo i due pareggi rimediati con Cerignola e Picerno. I costieri, invece, sono in netta ripresa grazie ai successi ottenuti con Messina e Virtus Francavilla.