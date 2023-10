Benevento, Andreoletti: "Felici per la vittoria: è la migliore prestazione" Le dichiarazioni del tecnico dopo il match con il Sorrento

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti al termine di Sorrento-Benevento: "Il risultato ci rende felici. Questo campionato ci insegna che ogni partita è complicata. Oggi abbiniamo il risultato a una delle migliori prestazioni della stagione. Siamo stati bravi ad arrivare molto alla conclusione, anche se siamo stati imprecisi. I passi in avanti si sono visti, faccio i complimenti ai ragazzi".

Hai inserito Bolsius che ha segnato.

"Quando hai una panchina con questa qualità, il mio compito diventa molto facile. La differenza non è nelle scelte, ma nello spirito dei ragazzi che subentrato. Non è scontato che un calciatore entri con la testa giusta. Bolsius è subentrato con lo spirito giusto, ci sta mettendo grande impegno: è il giusto premio per ciò che sta facendo".

È una vittoria di mentalità?

"Nel secondo tempo si è vista, anche perché siamo stati meno lucidi in fase di costruzione. Abbiamo sbagliato molto negli ultimi metri, ma la squadra è stata propositiva nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati più sporchi, ma credo che sia una vittoria dell'organizzazione perché dal punto di vista tattico la prestazione è stata di alto livello".

Come spiega il mancato utilizzo di Tello?

"Ho tanti calciatori e in settimana c'era qualcuno che ha lavorato con maggiore qualità. Non è una scelta dettata da alti motivi, a me interessa il campo".

Ci sarà un ritorno al 4-3-3?

"Questa squadra è stata costuita per il 4-3-3. Oggi abbiamo cambiato sistema, è chiaro che passare alla difesa a tre ci costringe ad avere qualcuno fuori ruolo. Nel breve periodo penso sia difficile cambiare perché stiamo facendo bene".

Giovedì c'è il Foggia.

"Rappresento una piazza importante, sono consapevole che le aspettative sono altissime. Devo cercare di mediare con il giusto equilibrio. I tre punti fanno comodo, l'importante è che siano arrivati con una prestazione di livello. Giovedì affrontiamo una squadra tra le favorite per la vittoria finale, quindi ci alleniamo con lo spirito giusto e con grande umiltà. Cercheremo di lasciare tutte le energie sul campo, come stiamo facendo".