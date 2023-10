Sorrento, Maiuri: "Il Benevento non ci ha permesso di fare la partita" Il tecnico dei costieri ha salutato i tifosi giallorossi: "Ricordi favolosi, li porto nel cuore"

Vincenzo Maiuri, tecnico del Sorrento ed ex giallorosso, ha commentato così il derby tra Sorrento e Benevento: "È stata una partita difficile per noi. Nelle precedenti otto abbiamo sempre gestito noi, quindi bravi quelli del Benevento. Noi siamo stati meno bravi, sbagliando molto tecnicamente. Le situazioni più pericolose degli avversari sono scaturite da errori nostri. Quando abbiamo rimesso le cose a posto con il cambio di modulo, la partita si è riequilibrata bene. Il gol di Bolsius è stato decisivo, però la squadra è stata sempre dentro la partita con coraggio, voglia e dedizione. Voltiamo pagina, già da domani pensiamo alla partita con il Potenza".

L'inferiorità numerica vi ha tagliato le gambe?

"Mancavano ancora dieci minuti, potevamo giocarli in parità numerica. Da ciò che ho visto in campo è stata una espulsione assurda, poteva starci il giallo. Magari verrò smentito dalle riprese, ma mi è sembrato un fallo normale".

Quanto è importante sentire la fiducia della società?

"È importante per tutti. Credo che uno debba avere fiducia in se stesso. Lavoro da quattro anni con questa società, per cui non vado a cercare la fiducia nelle parole o nei fatti. Abbiamo iniziato in maniera difficoltosa, ma sfido chiunque a giocare sempre fuori casa con una squadra giovanissima. Giovedì torniamo a Potenza col Potenza, poi sabato mattina ci sarà la rifinitura e ripartiamo per Potenza. È una roba assurda e molto stressante. Dobbiamo essere forti, non c'è una alternativa".

Quanto è distante il Sorrento dalle sue idee?

"Il Sorrento ha messo in campo la propria forza, magari sbagliando di più tecnicamente rispetto ad altre partite. Il Benevento è molto forte. Questa è stata l'unica partita in cui abbiamo sofferto. Il Benevento non ci ha permesso di fare la partita. Ripartiremo con il piglio giusto per preparare la partita con il Potenza".

Il ricordo di Maiuri.

"Saluto i tifosi del Benevento che porto nel cuore. Sono stato nel '98 in giallorosso, ricordo tutto con grandissimo amore. Ricordo anche un premio ricevuto da parte della Curva Sud. Sono nel mio cuore, forza Benevento"