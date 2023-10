Benevento, Bolsius: "Per me è stato un gol speciale" Le parole dell'autore della rete che ha deciso il match con il Sorrento

Le parole di Bolsius dopo la vittoria sul Sorrento, decisa da una sua marcatura: "Stasera è stato un gol speciale perché sugli spalti c'erano i miei genitori. La fiducia del mister è molto importante, sono un ragazzo sensibile e avere il suo appoggio è importante per me. È positivo sapere che sta pensando a me in maniera positiva. La vittoria è sicuramente positiva: siamo una squadra che non è stata molto insieme, la qualità c'è e possiamo migliorare. Adesso abbiamo delle partite ravvicinate, avere tanti calciatori ha sicuramente un certo peso. In ogni allenamento diamo il massimo, mettendo il mister in difficoltà. Se anche gli altri cambi entrano così, diventa complicato per lui. La mia posizione? Giocare sulla trequarti non è il mio ruolo preferito, ma anche qui ho tanto spazio per fare le mie giocate".