Benevento, qualificazioni Europei under 17: Nunziante è tra i convocati L'estremo difensore è l'unico appartenente a un club di Serie C

Dopo il raduno che si è svolto dallo scorso 17 ottobre, il Commissario Tecnico Favo ha diramato la lista definitiva dei convocati che prenderà parte alla prima fase delle qualificazioni agli Europei contro Grecia, Irlanda del Nord e San Marino. In lista c'è anche Nunziante, tra l'altro l'unico tesserato appartenente a una società di Serie C. Per capire l'importanza della cosa, scarseggiano anche i giovani dei club di B, categoria nella quale c'è soltanto il centrocampista Plicco del Parma. Le partite si giocheranno dal 22 al 31 ottobre, quindi Nunziante non figurerà tra i disponibili di Andreoletti per i match con Foggia e Potenza.