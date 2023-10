Foggia, Cudini in vista del Benevento: "Affrontiamo la squadra migliore" Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match dello Zaccheria

Conferenza stampa alla vigilia del match tra Foggia e Benevento per Cudini. Il tecnico rossonero ha parlato così in vista della sfida che si giocherà allo Zaccheria: "Arriviamo a questa sfida con grossa voglia di rimettere in campo ciò che non siamo riusciti a fare bene a Crotone. Incontriamo una squadra forte. Dopo un inizio negativo, adesso sta facendo bene. Il Benevento sta trovando una sua identità ben precisa. Sicuramente ha tutte le carte in regola per poter fare un campionato di vertice. Noi ci arriviamo con fiducia, anche se a Crotone si poteva fare meglio. Gli infortunati? Rientra Embalo, quindi siamo al completo. Vediamo come sta Vacca perché ha un piccolo problemino".

Cudini ha proseguito: "Il Benevento è la squadra migliore per espressione di gioco, individualità e fisicità. Tecnicamente è molto valida, sa giocare anche sotto la pressione dell'avversario. Ha le proprie convinzioni. Stanno trovando il giusto equilibrio, sarà una partita in cui l'aspetto tecnico farà molto. Dovremo essere bravi nei duelli, però poi noi abbiamo le nostre caratteristiche che dobbiamo sfruttare al meglio. È vero che dobbiamo preoccuparci, ma siamo il Foggia e allo Zaccheria dobbiamo fare una grande gara".