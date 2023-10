Benevento, Berra: "Partita difficile, ma la strada è quella giusta" Le parole del difensore giallorosso

Ecco la dichiarazioni di Berra al termine del match dello Zaccheria: “Il Foggia ci ha aspettato basso, non è stato facile fare la nostra partita nel migliore dei modi perché gli spazi erano pochi. Abbiamo pensato di vincerla, soprattutto dopo la punizione di Ciano. Sulla traversa di Embalo ci siamo spaventati, non abbiamo più voluto rischiare. Dobbiamo continuare su questa strada, anche oggi abbiamo avuto delle opportunità per sbloccarla. Solo continuano il lavoro possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non ci sono partite facili. Dobbiamo vivere partita per partita, cercando di portare a casa i tre punti".