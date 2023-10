Foggia, Cudini: "Contento della prestazione con il Benevento" La soddisfazione del tecnico rossonero dopo la sfida dello Zaccheria

Il commento di Cudini sullo 0-0 maturato allo Zaccheria: "Abbiamo fatto una prestazione importante. C'è stato un pareggio, ma la partita si poteva sbloccare con un episodio. Si sono affrontate due buone squadre, sono molto contento della prestazione perché dopo la sconfitta di Crotone non era semplice affrontare il Benevento".

Come ha visto il Benevento?

"Mi aspettavo una squadra più intraprendente. Non so se questo sia passato in secondo piano grazie alla nostra prestazione. Abbiamo trovato una signora squadra, siamo stati bravi a limitarla e sfruttare le nostre caratteristiche".