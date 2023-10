Benevento-Potenza, ecco l'arbitro del posticipo di Serie C Designato il fischietto per la sfida del Vigorito

Sarà Luca De Angeli della sezione di Milano a dirigere il match tra Benevento e Potenza, in programma lunedì al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 20:45. Il fischietto lombardo non ha precedenti con i giallorossi. Quarto anno in Lega Pro, De Angeli ha diretto 22 incontri in terza serie, caratterizzati da 7 successi interni, altrettante affermazioni esterne e 8 pareggi. Ha concesso 9 rigori ed estratto in altrettante occasioni il cartellino rosso. Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Colavito di Bari e Masciale di Molfetta. Il quarto uomo sarà Papagno di Roma 2.