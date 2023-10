Benevento, è sua la migliore striscia di risultati utili Nel girone C non c'è più nessuna squadra imbattuta

Dopo le sconfitte di Juve Stabia e Cerignola, non c'è più nessuna squadra imbattuta nel girone C di serie C (nel girone A c'è il Padova, in quello B Torres e Perugia). Tutti hanno perso almeno una partita, specificamente con una sola sconfitta ci sono solo Benevento, Juve Stabia e Cerignola e per effetto dei ko di stabiesi e pugliesi, la striscia più lunga di 9 risultati utili è proprio quella della strega che dopo aver perso alla prima giornata a Torre del Greco, ha messo insieme 5 vittorie e 4 pareggi. A vincere di più sono state invece finora Juve Stabia e Avellino con 6 successi. Il miglior attacco del campionato è quello della Turris con 20 gol realizzati, la migliore difesa è della Juve Stabia con appena 5 gol subiti.

Nella foto Taddeo, Pastina impegnato a Foggia