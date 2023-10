Benevento, oggi riposo. Si riprende domani all'Antistadio Poi altri due allenamenti, la mattina di domenica e lunedì

Venerdì di riposo oggi per i giallorossi. Andreoletti ha concesso un giorno di tregua ai suoi giocatori che lunedì giocheranno la terza partita nel giro di nove giorni. Gli allenamenti riprendono domani mattina all'Antistadio alle 10,30. Domenica mattina si replica alla stessa ora, mentre alle 12 ci sarà la conferenza stampa del tecnico. Seduta di allenamento anche lunedì mattina alle 10,30, in attesa della partita col Potenza che è prevista per le 20,45.