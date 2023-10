Benevento: attento al Potenza, concreto e cinico I lucani reduci dal 3-0 sul Sorrento. Sarà assente l'ex Pasquale Schiattarella

(f.s.) Al Potenza dedichiamo una considerazione un po' abusata nel calcio, ma sempre efficace: la squadra lucana non era così scarsa quando perdeva ad Avellino e in casa con la Turris (9 e 16 ottobre, appena una decina di giorni fa...), non è diventata ora una squadra di fenomeni dopo aver battuto il Sorrento per 3 a 0. La formazione di Maiuri non è tra le migliori di questa categoria, eppure ha messo insieme numeri da sballo per una partita persa con uno scarto così rilevante: 21 tiri in porta contro i 9 del Potenza, 67 per cento di possesso palla contro il 33 dei lucani, 10 angoli a zero per i peninsulari e due legni (Martignago e Cuccurullo). Un dominio dei rossoneri che ha fatto esclamare a Enzo Maiuri: “Risultato bugiardo, abbiamo dominato in lungo ed in largo”. Ma a vincere per 3 a 0 è stato il Potenza e Caturano, inseguito anche dal Benevento in estate, è tornato ad essere il bomber implacabile che tutti conoscono firmando una bella doppietta. Insomma, serve il giusto equilibrio anche per valutare i prossimi avversari della strega: bravi sì, ma fino ad un certo punto. Sicuramente concreti, al limite del cinismo, nella loro ultima apparizione. Nelle file lucane, il cui direttore sportivo è l'ex Natino Varrà (ma in rossoblù ci sono anche Gyamfi, Asencio, Alastra), mancherà l'ex più atteso Pasquale Schiattarella. Un problema fisico gli impedirà di partecipare a questa partita.

Andreoletti dovrà verificare la condizione dei suoi che si apprestano a giocare la terza partita nel giro di nove giorni. E' possibile che ci possa essere qualche avvicendamento, ma considerato che dall'infermeria non sono previsti rientri sostanziali (Pinato soprattutto), non sembra fuori luogo pensare ad una squadra ancora una volta simile alle due che l'hanno preceduta. Ultima sfida coi lucani nello stadio sannita il 21 dicembre 2008 con una netta vittoria giallorossa: 2-0 con i gol di Clemente e Castaldo. In assoluto le due squadre si sono affrontate l'ultima volta al Viviani il 17 maggio 2009 (34a giornata): ancora una vittoria giallorossa per 3-1 (9’ p.t. Cattaneo., 45’ p.t. Clemente, 11’ s.t. Nolè, 37’ s.t. Bueno) con i lucani che scesero in C2.