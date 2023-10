Benevento-Potenza, la partita speciale di Talia Il centrocampista ritrova la squadra in cui ha vissuto la prima esperienza in Serie C

Natino Varrà, direttore sportivo del Potenza ed ex giallorosso, avrebbe fatto di tutto pur di vederlo per un altro anno sul terreno di gioco del Viviani. Marcello Carli non ne ha voluto sapere, riportando Talia nel Sannio per consegnarlo subito tra le mani di Andreoletti. Il tecnico gli ha affidato le redini del centrocampo, dato che il giovane prodotto del vivaio giallorosso è sempre sceso in campo da titolare, figurando sul podio dei calciatori di movimento più presenti, dietro a Berra e Pastina.

Talia e la bella annata vissuta a Potenza

Il match di lunedì sarà molto particolare per Talia. Il centrocampista ha dei bellissimi ricordi di Potenza, dato che si tratta del club in cui ha vissuto la prima esperienza importante da professionista, seppur in prestito. La scorsa stagione ha permesso a Talia di poter conoscere il campionato di Serie C, registrando la bellezza di 36 presenze e una crescita esponenziale, rendendolo così indispensabile per Andreoletti. Senza l'annata in terra lucana, infatti, Talia non avrebbe mai avuto modo di raggiungere questo status così importante, a prescindere dalle qualità tecniche. Ovviamente, non c'è paragone sul rapporto tra Talia e il Benevento Calcio, il quale ha radici sin dai primissimi tempi del settore giovanile, in cui il ragazzo è partito dall'under 15. Sarà una sfida speciale, in cui il giovane centrocampista ritroverà vecchi compagni. Le emozioni, però, saranno per novanta minuti messi da parte: c'è una partita da vincere per permettere al Benevento di restare ai vertici della classifica.