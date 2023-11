Benevento, Marotta c'è: il rientro a Messina 7 anni dopo lo scorpione L'attaccante sarà a completa disposizione di Andreoletti in vista della trasferta siciliana

È finalmente terminata la squalifica di Alessandro Marotta. L'attaccante giallorosso ha dovuto scontare tre giornate dopo il rosso rimediato nel corso del match con il Picerno. Si è trattata di un'assenza di un certo peso, soprattutto perché Ferrante ha dovuto stringere i denti in partite ravvicinate di una certa importanza, contro Sorrento, Foggia e Potenza.

Marotta e il colpo dello scorpione

Marotta, quindi, sarà a completa disposizione di Andreoletti per la trasferta di Messina. L'attaccante, che ieri ha incontrato i tifosi insieme a Ciciretti, scalpita per giocarsi le proprie opportunità di scendere in campo al San Filippo. Si tratta di uno stadio che rievoca dei ricordi sicuramente positivi per El Diablo, basti considerare il precedente del 16 gennaio 2016, quando il Benevento di Auteri si impose con il netto risultato di 5-0. Il pokerissimo lo mise a segno proprio Marotta, con un colpo dello scorpione che nei giorni successivi fece il giro del web, riproposto in tutte le salse anche dalle tv nazionali. Un ricordo che può essere di buon auspicio in vista del complicato match di domenica.