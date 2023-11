Serie C / Diretta Benevento-Monterosi 2-0, LIVE Al Vigorito il posticipo della 15^ giornata: giallorossi a caccia del successo

49' - Proteste Monterosi per un presunto tocco di mano in area di Benedeti

46' - Comincia la ripresa

45' - Termina il primo tempo: Benevento-Monterosi 2-0

44' - Colpo di testa di Ekuban che smarca Bittante, Paleari lo anticipa con un grande intervento

42' - Debole tiro di Kubica dal limite: Mastrantonio blocca

39' - Raddoppio del Benevento! Cross di Improta per Ferrante che insacca alle spalle di Mastrantonio. Esultanza sentita dell'attaccante che interrompe un digiuno di gol

35' - Cartellino giallo anche per Kubica

33' - Ammonito Bolsius per fallo su Altobelli

25' - Risponde il Benevento con una palla di Karic che Bolsius, l'olandese prova un pallonetto che va di poco fuori

22' - Errore di Karic che permette Ekuban ad andare alla conclusione: Paleari respinge

14' - Gol del Benevento! Palla per Agazzi che dal limite indovina l'angolino e mette a segno la rete dell'1-0

7' - Ci prova Improta sul primo palo, tiro debole: Mastrontonio blocca facilmente

4' - Conclusione di Ferrante parata in due tempi da Mastrantonio

1' - Comincia Benevento-Monterosi

Benevento-Monterosi 2-0, il tabellino

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Terranova, Capellini; Improta, Karic, Agazzi, Kubica, Benedetti; Ferrante, Bolsius. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Masciangelo, Marotta, Ciano, Berra, Viscardi, Sorrentino, Carfora, Talia, Tello. All.: Andreoletti

Monterosi (3-5-2): Mastrantonio; Tartaglia, Mbende, Sini; Frediani, Altobelli, Parlati, Fantacci, Bittante; Silipo, Ekuban. A disp.: Rigon, Di Renzo, Verde, Di Francesco, Cinaglia, Giordani, Perrotta, Palazzino, Tolomello, Ferreri. All.: Taurino

Arbitro: Gangi di Enna. Assistenti: Merciari di Rimini e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale: Tagliente di Brindisi

Marcatore: 14'pt Agazzi, 39'pt Ferrante

Note: Ammoniti Bolsius, Kubica

Benevento-Monterosi 0-0, il prepartita

Posticipo della 15^ giornata di Serie C al Vigorito tra Benevento e Monterosi. I giallorossi cercano la vittoria dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Monopoli. La squadra di Andreoletti, inoltre, vuole approfittare della sconfitta dell'Avellino per staccare i biancoverdi e agganciare il Picerno al secondo posto in classifica, in vista del derby di domenica prossima contro la capolista Juve Stabia.