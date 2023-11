Benevento, Andreoletti: "Tre punti fondamentali per il nostro cammino" Le parole del tecnico giallorosso nel post gara col Monterosi

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti dopo la vittoria ottenuta col Monterosi: "Sono tre punti fondamentali per il nostro cammino. C'erano tutti i presupposti per fare una partita sporca. Nel primo tempo eravamo sopra di due reti. Nella ripresa ci sono state le opportunità per chiudere la partita, poi nei minuti finali può capitare l'episodio sfortunato. Abbiamo sbagliato qualcosa dal punto di vista tecnico. Non siamo stati bravi a chiuderla, abbiamo sofferto fino alla fine. Paleari migliore in campo? Sì, ha fatto degli interventi determinanti. Siamo fortunati di avere un portiere forte. La sua prestazione non mi stupisce".

"Berra è un calciatore ristabilito. Oggi l'idea era quella di dargli qualche minuto, non pensavo che Terranova facesse una prestazione di questo tipo per novanta minuti. Non abbiamo corso rischi, anche perché non vedevo la necessità di cambiare qualcosa in difesa. El Kaouakibi sta facendo prestazioni di alto livello, nell'uno contro uno è determinante; sta facendo un campionato importantissimo, anche lui era pronto a partire mentre oggi è uno dei punti fermi di questo Benevento".

"Talia sta facendo un campionato straordinario. In allenamento ha avuto uno scontro con Sorrentino, era solo una botta: è un calciatore a cui faccio fatica a rinunciare".

"Mi piace tenere i calciatori sulla corda e di lavorare su aspetti che non sono soltanto tecnici. Ferrante ha fatto una prestazione generosa, così come Benedetti e Kubica. Mi aspettavo una reazione dal punto di vista dell'orgoglio. Sono contento per Sorrentino, è un calciatore a cui la società tiene molto. Mi ha fatto piacere inserirlo per avere altri centimetri in campo".