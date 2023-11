Benevento, Agazzi: "Vittoria importante, dobbiamo gestire meglio le partite" Le parole del centrocampista giallorosso

Ha messo a segno il gol del vantaggio col Monterosi. Davide Agazzi ha commentato così il successo del Benevento nel posticipo del Vigorito: "Quando fai gol che porta alla vittoria, per me è una doppia soddisfazione. Abbiamo sofferto troppo alla fine, potevamo fare meglio. Ci sono state le occasioni per allargare il divario con più gol di distacco, l'importante è aver vinto. Appagamento dopo il gol? In diverse partite abbiamo sofferto dopo il vantaggio, oggi non è stato così perché abbiamo raddoppiato e non c'è stata sofferenza. Siamo consapevoli che si soffre un po' troppo, quindi dobbiamo chiuderle e gestirle con maggiore tranquillità. Lavoreremo su questo, l'importante è stato vincere".

"A centrocampo mi adatto, cerco di fare ciò che mi viene meglio. Mi sono integrato bene, nonostante sia stato fuori un po'. Gioco novanta minuti con costanza, fisicamente sto bene".

"Con la Juve Stabia è una partita di cartello, affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene. Lavoreremo sugli errori, cercando di andare a vincere".