Benevento, Sorrentino: "Che emozione giocare con questa squadra" L'attaccante giallorosso ha commentato la vittoria ottenuta col Monterosi

Nel post gara di Benevento-Monterosi ha parlato anche Sorrentino. Ecco le parole del giovane attaccante giallorosso: "È stato un esordio importante. Abbiamo affrontato una squadra tosta, ogni partita è fondamentale. Pensiamo già alla prossima con la Juve Stabia, speriamo di vincere anche quella. Quando mi ha chiamato il mister è stata un'emozione forte, non me l'aspettavo per niente. Penso di aver fatto il mio nel migliore dei modi. L'esperienza in Serie D mi ha fatto crescere molto, è sicuramente un torneo bello".

"Il Benevento è una buona squadra, bisogna crederci e dare il massimo in ogni partita"