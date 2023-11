Juve Stabia-Benevento, designato l'arbitro del derby Scelto il direttore di gara del match in programma domenica al Menti

Sarà Stefano Nicolini di Brescia l'arbitro del derby tra Juve Stabia e Benevento, in programma domenica al Menti con inizio fissato alle ore 16. Il fischietto lombardo non ha precedenti con i giallorossi. Quinto anno in Lega Pro, Nicolini ha diretto 55 gare caratterizzate da 22 successi interni, 17 pareggi e 16 exploit esterni. Ha concesso 24 rigori ed estratto in 25 occasioni il cartellino rosso.

Al Menti sarà coadiuvato dagli assistenti Giuggioli di Grosseto e Boggiani di Monza. Designato Ancora di Roma 1 come quarto ufficiale.