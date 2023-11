Benevento, al via la settimana di lavoro in vista della Juve Stabia Giallorossi in campo per preparare il big match d'alta classifica

Il Benevento è tornato subito in campo quest'oggi per dare il via alla settimana che porterà al derby di domenica con la Juve Stabia. Per domani è fissata la seduta a porte aperte alle 15, poi per giovedì ci sarà un'altra pomeridiana. Venerdì e sabato, invece, i giallorossi saranno di scena all'Imbriani di mattina. La partenza per Castellammare è fissata per la serata di sabato, con la squadra di Andreoletti che sarà in ritiro pregara.

Confermato per domani l'evento relativo al Benevento Store. A partire dalle 17:30, saranno presenti presso il punto vendita di via del Pomerio i giovani Carfora, Pastina e Talia, i quali accoglieranno i tifosi della Strega per selfie e autografi di rito. Per l'occasione, sono previsti degli importanti sconti sul kit ufficiale del Benevento Calcio.