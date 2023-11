Benevento, Ferrante avvisa la Juve Stabia: "Faremo la partita della vita" Le parole dell'attaccante giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Alexis Ferrante ha esordito nel parlare del gol messo a segno contro il Monterosi: "Finalmente è arrivata la rete dopo due mesi di sofferenza. Sono contento per questo, ma soprattutto per la vittoria. Il palo? È stato il quarto legno, spero che dalla prossima possa andare diversamente".

Ferrante ha poi proseguito: "Dobbiamo essere bravi a gestire i momenti nel finale, a volte bisogna sparare qualche pallone in aria e addormentare la partita col gioco. Questo ci sta mancando e ci lavoriamo. A volte gli episodi determinano le partite: se non ci fosse stato il palo di Marotta, la partita l'avremmo chiusa. Poi arriva il gol degli avversari che riapre tutto. Dobbiamo essere bravi a gestire quei momenti. Stamattina abbiamo analizzato la partita, dobbiamo migliorare: col Monterosi è andata così, ma potremmo trovare squadre più attrezzate che potrebbero trovare il gol con maggiore facilità".

"Questa squadra ha un'anima, altrimenti molte partite le avremmo perse. C'è un senso di appartenza che, da quanto ho appreso, mancava da diverso tempo qui a Benevento. Non è facile venire qui dopo ciò che è successo, però siamo un grande gruppo che si è conosciuto gradualmente. Ci alleniamo tutti al massimo, sicuramente chi entra può darci una grande mano perché siamo forti. Non sarà facile, ci sarà da battagliare. Dobbiamo calarci tutti nella categoria, cercando di essere più pratici per portare a casa il risultato".

"Quando sei il Benevento, le squadre danno qualcosa in più quindi dobbiamo pareggiare questo aspetto con intensità e cattiveria. Siamo un gruppo che lotta, poi è chiaro che non si può pensare di dominare per novanta minuti. Ci stiamo lavorando e ce lo giocheremo fino alla fine. A Castellammare faremo la partita della vita. Sarà difficile, ma andremo al Menti per vincere. Abbiamo voglia di arrivare in alto".