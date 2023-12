Benevento, ipotesi 4-3-3 con l'Avellino Andreoletti potrebbe cambiare modulo dopo la sconfitta di Castellammare

Nel mezzo del cammin di nostra vita... recitava Dante Alighieri. Ebbene sì la strega si trova nel mezzo. Alle spalle c'è una sconfitta che brucia, quella con la Juve Stabia, alle porte invece c'è un altro derby con l'Avellino. “Abbiamo dovuto aspettare 70 minuti per assistere al primo tiro in porta” ha tuonato Oreste Vigorito in Ottogol (canale 16 del digitale terrestre), il presidente non ha risparmiato tecnico e giocatori, vuole di più e la reazione dovrà arrivare nel pomeriggio di domenica (18.30). Non saranno ammessi altri passi falsi. Ma soprattutto il desiderio è quello di vedere in campo una buona prestazione. I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive in trasferta e in quel famoso “mezzo” c'è la vittoria sofferta col Monterosi. Servirà di più. È fuori dubbio.

La squadra ha ripreso la preparazione oggi con una doppia seduta di allenamento. Domani invece l'appuntamento sarà per le 15 con i cancelli del Carmelo Imbriani aperti ai tifosi. Questi ultimi non sono soddisfatti. Il tono è quello che ha accompagnato le parole del massimo dirigente. Il Benevento ha valori importanti ma non possono essere considerati com inchiostro su carta. Domenica ci sarà una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie: Benevento e Avellino. Le squadre non ci arrivano al meglio, ma le società hanno ambizioni importanti. Andreoletti ha molte alternative, potrebbe anche cambiare il modulo e tornare al suo vecchio credo: il 4-3-3. Nulla è escluso per il big match. Mancano ancora diversi giorni, c'è il tempo per fare chiarezza e riordinare le idee. Intanto venerdì e sabato ci saranno due sedute mattutine. Con la squadra irpinia l'appuntamento sarà domenica al Vigorito alle 18.30. Domani pomeriggio invece ci sarà un nuovo incontro targato Benevento Calcio. Dalle 17.30 in poi presso lo store di via del Pomerio ci saranno Ferrante, Ciciretti, Sorrentino e Bolsius per foto e autografi. E per l'occasione ci saranno gli sconti su tutto il kit gara.