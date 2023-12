Benevento-Avellino, ecco i convocati di Andreoletti per il derby Definiti i calciatori a disposizione del tecnico per il big match del Vigorito

Terminata la rifinitura per il Benevento in vista del derby con l'Avellino. Diramata la lista dei convocati a disposizione del tecnico giallorosso. Nessuna sorpresa tra coloro che non faranno parte del match. C'è Ferrante, nonostante il fastidio al tendine. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Manfredini, Nunziante, Paleari:

DIFENSORI: Benedetti, Berra, Capellini, El Kaouakibi, Masciangelo, Rillo, Terranova, Viscardi:

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Alfieri, Improta, Karic, Kubica, Masella, Pinato, Talia, Tello:

ATTACCANTI: Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta, Sorrentino.

INDISPONIBILI: Agnello, Ciciretti, Meccariello, Pastina, Rossi, Simonetti.