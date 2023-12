Molino e quel dato che lo rende "unico" in Benevento-Avellino La statistica che riguarda il doppio ex del derby tra sanniti e biancoverdi

Gigi Molino ha scritto delle belle pagine di Storia sia con il Benevento che con l'Avellino. L'ex attaccante, soprannominato "il Drago", vestì la maglia biancoverde nella stagione 2002/2003, nel corso della quale realizzò ben 18 reti e conquistò la promozione in Serie B. Nell'annata successiva avvenne il clamoroso trasferimento nel Sannio, con Molino che guidò l'attacco del Benevento per due campionati e sfiorando la B, fino al fallimento dello Sporting che lo svincolò d'ufficio, così come tutti gli altri componenti della rosa.

Qual è il dato che lega Molino a Benevento-Avellino?

C'è un dato che lega Molino al confronto tra Benevento e Avellino. Dagli anni sessanta a oggi, infatti, è l'unico calciatore che ha segnato nel derby con entrambe le maglie. Molino punì la Strega nel match di ritorno del campionato 2002/2003, giocato al Partenio e vinto dai lupi col punteggio di 3-1. Ci andò molto vicino nella sfida d'andata in cui trionfò il Benevento con un gol di Nocerino, col Drago che si vide neutralizzare un calcio di rigore da Massimo Lotti. Nella stagione successiva, Molino mise a segno il gol dell'1-1 con la maglia giallorossa nella sfida giocata al Vigorito. Due reti con maglie diverse, ma molto pesanti ai fini statistici.

foto archivio storico Mauro Ielardi