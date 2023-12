Andreoletti lancia Pinato: "Benevento-Avellino è la sua partita" Il centrocampista tornerà in campo dal primo minuto

Andreoletti ha espresso fiducia nei confronti di Pinato, ma soprattutto ne ha messo in risalto le responsabilità in vista del derby di domani tra Benevento e Avellino. Il centrocampista dovrebbe tornare tra i titolari della squadra giallorossa, prendendo il posto di Talia con Karic e Agazzi a completare il reparto. L'ex Pordenone mancava nelle scelte iniziale del tecnico dallo scorso 8 ottobre, giorno in cui il centrocampista si infortunò nel corso della trasferta di Cerignola. "Mi aspetto tanto da Pinato - ha sottolineato Andreoletti in conferenza stampa - perché è un calciatore preso per essere determinante. Per mille motivi lo abbiamo usato poco, ora è chiaro che deve essere un valore aggiunto. Domani potrebbe essere la sua partita: è abituato a giocarle e uno come lui deve darci delle risposte importanti".