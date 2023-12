Benevento, Marotta e il clima derby: "Quando c'è uno come lui..." L'attaccante giallorosso ha vissuto la settimana nell'attesa del match con l'Avellino

È il giorno di Benevento-Avellino. ll sentitissimo derby comincerà tra poche ore, con i calciatori giallorossi che sono concentrati in vista di una partita molto importante, non solo per la classifica ma anche per la rivalità esistente tra le due tifoserie.

Marotta e il derby Benevento-Avellino

Scalpita Marotta che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Andreoletti si prenderà qualche ora per sciogliere i dubbi su Ferrante, il quale è convocato ma in settimana ha dovuto far fronte a un fastidio a un tendine dopo un contrasto in allenamento. El Diablo scalpita per partire dal primo minuto, così come non è esclusa la presenza di entrambi sin da subito, anche se al momento appare difficile. Marotta ha vissuto la settimana con grande voglia di fare bene, lasciando intendere a tutto il gruppo quanto fosse importante questa partita, come confermato in conferenza stampa da Andreoletti: "Quando hai nello spogliatoio un capitano come Marotta è una cosa ben presente. Ci tiene sempre a capire l'importanza di questa partita. Anche io mi faccio guidare da quei calciatori che la sentono in maniera particolare". Marotta ha già segnato nel derby con l'Avellino, quello risalente al febbraio del 2013 che vide gli stregoni vincere col punteggio di 2-0. L'auspicio della tifoseria giallorossa è che possa ripetersi.