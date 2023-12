Benevento-Avellino, il messaggio di Mastella in vista del derby Il post del sindaco a poche ore dal fischio d'inizio del match

In vista del derby tra Benevento e Avellino, in programma questa sera a partire dalle 18:30, è intervenuto anche il sindaco Mastella attraverso un post pubblicato su Facebook:

"In bocca al lupo alla squadra del Benevento, oggi. Mi auguro che la competizione si svolga in serenità. La vittoria sarà il modo migliore per celebrare il Natale"