Benevento e il "mal di derby", solo il Sorrento ha fatto peggio: il dato Il rendimento dei giallorossi contro le corregionali nel girone d'andata

Quello con l'Avellino è stato l'ultimo derby giocato dal Benevento nel girone d'andata. Il rendimento che i giallorossi hanno fatto registrare con le corregionali è tutt'altro che positivo, considerato che nel computo totale soltanto il Sorrento ha fatto peggio dei giallorossi.

Quanti punti ha fatto il Benevento con le campane?

Il Benevento ha conquistato soltanto cinque punti nei derby, grazie alla vittoria col Sorrento e ai pareggi maturati con Giugliano e Casertana. Pesano e non poco le sconfitte con Turris, Juve Stabia e Avellino. Soltanto il Sorrento, come detto, ha fatto registrare un rendimento peggiore: i costieri hanno ottenuto soltanto un punto (pari con la Juve Stabia) e nell'ultima giornata affronteranno la Casertana. Il ruolino di marcia più prolifico è del Giugliano che ha ottenuto undici punti, così come la Juve Stabia che però ha una partita in meno rispetto alla squadra di Bertotto. A seguire c'è l'Avellino con 10 punti, poi Casertana e Turris con 7.

Gli scontri diretti tra le campane

Giugliano 11*

Juve Stabia 11

Avellino 10

Casertana 7**

Turris 7

Benevento 5

Sorrento 1*