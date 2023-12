Benevento, fissata la ripresa: il programma di lavoro in vista del Latina Le sedute dei giallorossi in vista del posticipo della 18^ giornata

Il Benevento tornerà in campo mercoledì per cominciare a preparare il match col Latina, in programma lunedì prossimo alle 20:45 al Francioni. I giallorossi effettueranno una seduta mattutina, mentre per giovedì ci sarà una doppia sul manto erboso dell'Imbriani. Non mancheranno le porte aperte, in occasione dell'allenamento di venerdì pomeriggio a partire dalle ore 14. Sabato e domenica ci saranno delle mattutine, con successiva partenza per la città pontina. Per quanto riguarda i singoli, sarà da valutare Pinato che è uscito dal campo dopo diciannove minuti nel corso del derby con l'Avellino. In forse anche Ciciretti.