Benevento, lavoro differenziato per Pinato Trauma contusivo al retto femorale della coscia destra per il centrocampista

Prosegue la preparazione in casa Benevento. Oggi doppia seduta di allenamento per il gruppo. Con Pinato che sta seguendo un programma differenziato dopo il fastidio accusato nell'ultimo derby con l'Avellino. Dal test strumentale non sono emerse lesioni, il centrocampista ha avuto un trauma contusivo al retto femorale della coscia destra. Anche domani dovrà lavorare a parte, dubbi sulla sua disponibilità per il posticipo di lunedì a Latina. Difficilmente invece sarà recuperabile Ciciretti. L'esterno non sta riuscendo a dare il suo contributo, paga i continui infortuni figli di una mancata preparazione in estate. Ma il Benevento di Andreoletti dovrà comunque trovare il suo equilibrio dopo le due sconfitte consecutive. Servirà una svolta col Latina per dimostrare alla piazza e alla società di avere ancora qualcosa da dire. Lunedì scorso è stata rinnovata la fiducia al tecnico, resta comunque viva la preoccupazione per gli ultimi risultati: tre sconfitte in cinque gare. Sarà quindi una chiamata importante quella di lunedì. Difficilmente Andreoletti cambierà modulo ma le sue scelte dovranno essere semplicemente perfette per ridare quelle sicurezze che si sono sgretolate con le ultime performance. Intanto domani pomeriggio ci sarà un nuovo appuntamento a partire dalle 17.30 presso lo store giallorosso di via del Pomerio. I capitani Marotta, Ciano, Paleari e Improta incontreranno i tifosi per scatti e autografi. Per l'occasione ci sarà lo sconto su tutto il kit gara.