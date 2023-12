Sfide col Latina, la bilancia pende dalla parte sannita Ultima vittoria al Francioni nell'87 firmata da Iscaro e Zotti

(f.s.) Latina e Benevento non hanno dietro di sè una storia ricca da raccontare per quanto riguarda le loro sfide. Appena 18 incontri “ravvicinati”, da quella prima volta nel non certo vicino 7 ottobre del 51. Si giocava in serie C e il teatro di quella prima sfida era il vecchio Santa Maria degli Angeli: risultato 4-2 per i giallorossi con le reti di Labate, Pugliese, Pastore e Sacconi. Partita di ritorno il 17 febbraio del '53 al Francioni: ancora vittoria sannita per 2 a 1. Al vantaggio laziale di Tarquini, risposero Pugliese e Labate. Da allora il Benevento ha dilatato la propria supremazia portando a 8 le vittorie a suo favore, contro le 4 del Latina e i 6 pareggi. La strega complessivamente ha vinto 3 volte in casa pontina (il Latina per contro non ha mai vinto nel Sannio): l'ultima vittoria in trasferta dei giallorossi si riferisce al 29 novembre dell'87 quando i giallorossi giodati da Maurizio Simonato prevalsero sui laziali col punteggio di 2 a 1 grazie ai gol di Graziano Iscaro e Giancarlo Zotti. L'ultima volta in ordine cronologico sl Francioni si riferisce al 17 settembre 2016: all'iniziale gol di De Vitis, rispose nel finale il croato Pajac. Finì 1 a 1.

L'ultima sfida in assoluto tra le due squadre è invece quella del Vigorito della prima annata in serie B e risale all'11 febbraio del 2017: terminò con la vittoria degli uomini di Baroni che rimontarono l'iniziale rete di Corvia con i gol di Pezzi e Ciciretti.

Per chiudere questa parentesi dedicata alle statistiche bisogna sottolineare che Andreoletti e Di Donato non si sono mai sfidati prima d'ora. L'allenatore pontino ha però affrontato il Benevento nel corso della sua carriera da calciatore quando vestiva le maglie di Palermo e Lodigiani: bilancio pari, due vittoria da rosanero, due sconfitte con la maglia della squadra romana.

Nella foto il gol di Pajac nell'ultima partita giallorossa giocata al Francioni