Benevento, al Francioni serve una scossa La situazione dei giallorossi in vista del posticipo con il Latina

Non si prevedono stravolgimenti in merito alle scelte di Andreoletti in vista del Latina. Il Benevento è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, di cui due negli importanti derby contro Juve Stabia e Avellino. Serve una scossa immediata che dovrà avvenire per forza di cose in terra pontina, contro una squadra ostica che però tra le mura amiche ha dato vita a un rendimento non proprio esaltante per un collettivo che ambisce a un posto nei play off (11 punti in 8 partite).

Pinato e Ciciretti in dubbio

Per il Benevento non si prevedono grossi cambiamenti rispetto al match con l’Avellino: si va verso la conferma del 3-5-2, con Pinato e Ciciretti che potrebbero saltare questa trasferta. I due giallorossi saranno monitorati quotidianamente, ma è chiaro che una eventuale presenza tra i disponibili li porterà direttamente in panchina, con la possibilità di vederli in campo che sono molto ridotte a causa dei recenti problemi fisici.

Il negativo rendimento offensivo

Ciò che dovrà cambiare è l’atteggiamento nelle due fasi, in particolar modo in quella offensiva. I numeri del Benevento sono evidenti: soltanto due reti nelle ultime quattro partite (tra l’altro, realizzate al fanalino di coda Monterosi) e una sterilità offensiva in trasferta allarmante che vede la Strega con un computo di quattro reti lontano dal Vigorito. Le sinergie della difesa, inoltre, stanno venendo meno, mostrando una inversione di tendenza rispetto al bunker visto fino a qualche settimana fa. Con l’Avellino le statistiche sono state favorevoli alla squadra di Andreoletti, tant’è che meritava almeno il pareggio, ma le pecche in fase di finalizzazione (causate da tutto il sistema di gioco, oltre a una buona dose di sfortuna) stanno facendo perdere punti preziosi e serenità all’intera realtà giallorossa.