I capitani incontrano i tifosi: tutte le foto al Benevento Store Gli scatti dell'evento presso il punto vendita di via del Pomerio

Ieri il Benevento ha incontrato i tifosi nel consueto appuntamento allo Store di via del Pomerio. È stata la volta dei capitani Ciano, Improta, Marotta e Paleari che hanno atteso i sostenitori per selfie e autografi di rito. Per l’occasione, il club giallorosso ha offerto importanti sconti sul kit gara: una ghiotta occasione per i regali natalizi, con le maglie che sono andate a ruba.