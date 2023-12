Benevento, porte aperte verso il Latina: Pinato c'è. Si ferma Terranova Giallorossi al lavoro in vista del posticipo della 18^ giornata

Il Benevento procede a passo spedito verso il match di lunedì col Latina. Questo pomeriggio c'è stato l'allenamento a porte aperte all'Imbriani, ormai diventato un classico per la compagine giallorossa. Davanti a uno sparuto gruppo di tifosi, la squadra di Andreoletti ha lavorato sul manto erboso dell'impianto sportivo sannita.

Pinato c'è. Si ferma Terranova

Dopo una prima fase di riscaldamento, si è fermato Terranova. Il centrale difensivo giallorosso ha fatto rientro negli spogliatoi, con lo staff medico che in queste ore ne valuterà la condizione e la disponibilità. Assente anche Tello, mentre Agazzi ha svolto prima un lavoro a parte per poi aggregarsi al gruppo per la partitella finale. Buone notizie da Pinato che si è allenato regolarmente con i compagni, per poi giocare soltanto un tempo della partitella finale. Palestra per Ciciretti. Si è visto anche Pastina che ha lavorato a parte. Il difensore aspetta l'evolversi delle indagini relative al caso scommesse, vicenda che ha spinto la società a relegarlo ai margini fino a quando non verrà definito dagli inquirenti il grado di coinvolgimento del calciatore.

Gli schieramenti nella partitella finale

L'allenamento si è chiuso con una partitella a campo ridotto, con Andreoletti che ha diviso il gruppo in due squadre. Tra i rossi, schierati col 3-4-2-1, hanno agito Manfredini tra i pali con Viscardi, Agazzi e Berra in difesa. A centrocampo Improta, Talia, Kubica e Masciangelo, mentre Ciano e Bolsius hanno agito tra le linee a supporto di Ferrante. I gialli, invece, si sono posizionati col 3-5-2: Davanti a Paleari hanno agito El Kaouakibi, Capellini e Rillo. Karic, Alfieri e Pinato hanno giostrato il gioco, con Carfora e Benedetti da quinti. In avanti la coppia composta da Sorrentino e Marotta. Gli allenamenti proseguiranno nella giornata di domani con una mattutina.