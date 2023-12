Under 17, si ferma la corsa del Benevento: Gubbio corsaro all'Avellola Giallorossi sconfitti dopo otto vittorie consecutive

Benevento-Gubbio 1-3

Benevento: Marino; Masi (20'st Rossi), Battista, Squillante, Zanni, Nonga, Sasso (36'st Giorgione), Borrelli, Frasca (11'st Buccoliero), Santucci (36'st Monticelli), De Martino (20'st De Stefano). A disp.: Verdicchio, Nurcato, Mesisca, Puca. All.: Carbone

Gubbio: Galli; Naticchi (45'st Patriciello), Cialini (11'st Giarizzo), Di Luca, Scricciolo, Barizza, Moretti, Duro, Gnazale, Mancini, Cesarini (11'st Becciolotti). A disp.: Casciani, Martinelli, Sapienti, Marcucci, Palazzari. All.: Tafani

Arbitro: Russo di Torre Annunziata. Assistenti: Tallarico e Pipola di Ercolano

Marcatori: 7'pt, 13'st Moretti (G), 17'pt Sasso (B), 26'st Naticchi (G)

Note: Espulso Rossi al 43'st e Monticelli al termine della gara

Termina la corsa del Benevento dopo otto vittorie consecutive. I giallorossi sono stati sconfitti all'Avellola dal Gubbio, con gli ospiti che sono passati in vantaggio dopo sette minuti di gioco con Moretti. La squadra di Carbone ha pareggiato i conti al 17', ma nella ripresa prima Moretti e poi Naticchi hanno portato il punteggio sul definitivo 3-1. Nel finale c'è stata l'espulsione di Rossi, con i giallorossi che hanno chiuso l'incontro in inferiorità numerica. Nella prossima giornata, in programma il 7 gennaio, il Benevento sarà di scena sul campo del Pescara.