Serie C / Rivivi la diretta di Latina-Benevento 0-0: reti bianche al Francioni Al Francioni nessuna delle due squadre riesce a gonfiare la rete

Reti bianche tra Latina e Benevento. La Strega non riesce a conquistare i tre punti al Francioni, allungando il digiuno di gol soprattutto lontano dalle mura amiche. È un risultato che non soddisfa la Strega dopo le sconfitte con Juve Stabia e Avellino. Nelle ultime sei partite, la squadra di Andreoletti ha ottenuto soltanto un successo

90'+5' - Termina la partita: Latina-Benevento 0-0

90'+4' - Occasione Benevento: palla di El Kaouakibi per Marotta che da pochi passi spedisce alta. Grande rammarico per la Strega

90'+2' - Facile parata di Paleari su Ercolano

90' - Quattro minuti di recupero

85' - Ammonito Marino

79' - Per il Benevento c'è Sorrentino al posto di Ferrante

77' - Doppio cambio Latina: entrano Ercolano e Crecco al posto di Serbouti e Paganini

77' - Marotta smarca Pinato che a tu per tu si fa ipnotizzare da Cardinali

73' - Per il Latina entra Del Sole al posto di Cittadino

72' - Punizione di Benedetti, Improta sfiora il pallone e Cardinali respinge

67' - Colpo di testa di Rocchi sugli sviluppi di palla inattiva: blocca Paleari

64' - Giallo anche per Di Donato. Il tecnico del Latina è stato protagonista di eccessive proteste

63' - Di Donato inserisce Fella al posto di Fabrizi

60' - Doppio cambio Benevento: entrano Pinato e Benedetti al posto di Agazzi e Masciangelo

59' - Ammonito anche Cortinovic per fallo su Ferrante

56' - Giallo per Jallow

50' - Dialogo tra Marotta e Masciangelo con quest'ultimo che va alla conclusione: Cardinali respinge

46' - Rientrano le squadre. Il Latina inserisce Jallow al posto di Mastroianni

45'+3' - Termina il primo tempo: Latina-Benevento 0-0

45'+3' - Conclusione di Improta sul primo palo: respinge Cardinali

45' - Concessi due minuti di recupero

45' - Ammonito Rocchi

34' - Cross di Improta, ci arriva El Kaouakibi: palla alta

30' - Il Benevento alza il baricentro, ma non è decisivo negli ultimi metri

27' - Sul successivo corner è Ferrante a colpirla di testa: Cardinali sventa la minaccia

27' - Ci prova Karic con una conclusione al volo dal limite: Marino ci mette il piede e devia in angolo

25' - Ammonito Serbouti dopo uno scontro con Agazzi

14' - Lancio di Di Livio per Fabrizi che da pochi passi calcia in porta: El Kaouakibi salva tutto. Feroci proteste del Latina per un tocco con il braccio destro del difensore marocchino

9' - Ammonito Berra, era diffidato: salterà il Catania

6' - Facile parata di Cardinali su Improta

5' - Ci prova Marotta, ma la sua conclusione va sul fondo senza impensierire Cardinali

3' - Di Livio serve Fabrizi che calcia di prima intenzione: palla fuori

2' - Conclusione dal limite di Riccardi: palla di poco fuori alla destra di Paleari

1' - Comincia Latina-Benevento

0' - Squadre in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Juliano

Latina-Benevento 0-0, il tabellino

Latina (3-5-2): Cardinali; Rocchi, Cortinovis, Marino; Serbouti (32'st Ercolano), Di Livio, Cittadino (28'st Del Sole), Riccardi, Paganini (32'st Crecco); Mastroianni (1'st Jallow), Fabrizi (18'st Fella). A disp.: Vona, Bertini, Perseu, De Santis, Polletta, Di Renzo. All.: Di Donato

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Berra; Improta, Karic, Agazzi (15'st Pinato), Talia, Masciangelo (15'st Benedetti); Ferrante (34'st Sorrentino), Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Kubica, Ciano, Viscardi, Carfora, Tello, Masella, Bolsius. All.: Andreoletti

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Ravera di Lodi e Moroni di Treviglio. Quarto ufficiale: Caruso di Viterbo

Note: Ammoniti Berra, Serbouti, Rocchi, Jallow, Di Donato, Marino. Minuti di recupero 2'pt