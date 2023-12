Benevento, Karic: "Solo una squadra in campo, ma la palla non vuole entrare" Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso dopo il match del Francioni

Ecco le dichiarazioni di Karic al termine di Latina-Benevento: "Peccato, le occasioni non sono mancate. L'atteggiamento è stato positivo, c'è stata solo una squadra in campo. Abbiamo dato tutto, oggi la palla non voleva entrare. Forse ci manca un pizzico di cattiveria, ma dobbiamo lavorare perché le occasioni ci sono. Ormai questa partita è andata, dobbiamo imparare dagli errori però la prestazione c'è stata. Il mio ruolo? Sono tornato a centrocampo nel ruolo che mi permette di occupare più spazi. Sto cercando di fare ciò che mi chiede il mister, oggi ci ho provato in tutti i modi. Pensiamo alla prossima partita"