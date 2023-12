Benevento, Andreoletti: "Facciamo fatica a concretizzare le occasioni" Il tecnico giallorosso ha commentato la prestazione dei giallorossi al Francioni

Al termine di Latina-Benevento ha commentato così il pareggio Andreoletti: "Abbiamo dato continuità alla bella prestazione vista con l'Avellino. Dispiace perché sono state entrambe di alto livello, ma stiamo facendo fatica a concretizzare le occasioni che creiamo. La strada è quella giusta, sono convinto che ci siano i presupposti per andare avanti nella maniera migliore. L'ingresso di Pinato ci ha permesso di fare meglio, anche lui ha avuto un'occasione clamorosa. Quando riusciremo a recuperare questi calciatori dal punto di vista di condizione potremmo fare delle prestazioni ancora più convincenti".

"Il modulo? In questo momento i due attaccanti ci danno garanzie sul fraseggio. È chiaro che la coperta diventa corta, ma questo è l'abito migliore per cercare di vincere".

"Ciciretti non credo che sarà a disposizione col Catania, mentre il recupero di Terranova non sarà facile. Berra sarà squalificato. In questo momento la vittoria ci manca da troppo tempo per ciò che stiamo proponendo sul campo, dovremo fare tutto per conquistarla".