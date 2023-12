Accademia Olimpica Furno, da Ravenna arrivano buone notizie Sono stati eccellenti i risultati dei sanniti nella Prima Prova del Grand Prix Kinder a Ravenna.

È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. Eccellenti risultati sono giunti dai giovanissimi schermidori sanniti che hanno preso parte alla Prima Prova del Grand Prix Kinder “Joy of Moving” di spada svoltasi a Ravenna.

Nella categoria Giovanissime medaglia di bronzo per Chiara Novelli che ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio talento entrando a far parte delle prime tre spadiste under 14 a livello nazionale. Nella stessa categoria da sottolineare la buona prova di Rosa Maria Ferrara.

Nella categoria Ragazzi splendido quinto posto per Francesco Picca che è riuscito ad entrare nella top five su oltre duecento schermidori partecipanti.

Nella categoria Allievi da sottolineare l’ottima prestazione di Antonio Di Domenico che è riuscito a piazzarsi tra i primi dieci su oltre duecentosessanta partecipanti. Da evidenziare anche le buone prove nella categoria Giovanissimi di Matteo Parente e Marco Pirolla. Nella categoria Ragazze prestazioni soddisfacenti da parte di Sara Tozza, Elena Adriana Baldini e Arianna Catalano. Nella categoria Allieve si sono distinte le schermitrici Giulia Caporaso e Sofia Luongo.

Nella categoria Maschietti ottima prova in pedana per il giovanissimo Francesco Pio Galliano. Continua, dunque, il percorso di crescita dei ragazzi del club sannita sotto la sapiente guida dei Maestri e campioni Francesca Boscarelli e Dino Meglio, dalla Maestra Tiziana Di Lorenzo e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis. Le belle soddisfazioni arrivate dal mondo giovanile dell’Accademia sono raddoppiate

dall’importante risultato raggiunto da Francesca Boscarelli. Il Maestro dell’Accademia Olimpica e tecnico della Nazionale giovanile under 20 ha guidato la squadra di spada femminile alla conquista della medaglia di bronzo in Spagna, precisamente a Burgos, nella prova di Coppa del Mondo under 20. Boscarelli, dunque, si conferma campionessa anche a bordo pedana raccogliendo ottimi risultati da parte delle giovani spadiste azzurre.