Benevento, Sorrentino pensa al Catania: "Vogliamo far ricredere tutti" Le parole del giovane attaccante giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite di Ottogol, Samuele Sorrentino ha parlato così del momento che sta attraversando il Benevento dopo i recenti risultati negativi: "C'è rammarico per il pareggio di Latina. Siamo andati per vincere, la prestazione non è mancata tant'è che abbiamo creato molte occasioni. Non siamo riusciti a fare gol che è l'unica cosa che ci manca. Adesso stiamo analizzando il Catania, puntiamo alla vittoria. Dobbiamo fare di più".

FUTURO - "Sarà una scelta della società e del mister. Io ho tanta voglia di giocare. Sono reduce da un buon campionato di Serie D che somiglia a quello di C come cattiveria e fame. Vedremo cosa succederà a gennaio".

ANDREOLETTI - "In allenamento ci sprona molto. Il mister ci dà tutto per fare bene, poi in campo andiamo noi e al momento le cose non stanno andando come dovrebbero. Andreoletti è molto bravo e può darci una grande mano".

CATANIA - "Con i rossoblu vogliamo far ricredere tutti. Sarà una partita tosta, anche perché il Catania è una bella squadra. Dobbiamo dare tutto per vincere".