Benevento, si rivede Simonetti Primi esercizi sul campo per l'ex Ancona, che spera di essere pronto dopo la sosta

(f.s.) In campo nella seduta a porte aperte all'Imbriani si è rivisto Pierluigi Simonetti. Per lui prima giri di campo, poi esercitazioni col pallone per recuperare la piena forma fisica e la funzionalità del ginocchio infortunato. Simonetti manca in campo dall'8 ottobre, giorno di Cerignola-Benevento. Dopo qualche settimana di dubbi, si decise di intervenire sul menisco esterno in artroscopia per suturare una lesione presente che spesso gli bloccava il ginocchio. Dalla serata di Cerignola, Simonetti ha saltato già undici partite e si accinge a saltare anche questa col Catania in cui sarebbe stato un ex. E' evidente che si punti al suo rientro dopo la sosta, in concomitanza della prima del girone di ritorno sabato 6 gennaio contro la Turris al Vigorito.

Nella foto Simonetti nell'esercisio col pallone tra i piedi