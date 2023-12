Benevento-Catania e quella vecchia amicizia che ha fatto storia Le due tifoserie sono state gemellate a cavallo tra gli anni novanta e duemila

L'ultima volta che si è giocata Benevento-Catania, il Vigorito esultava di gioia per la promozione in Serie B sempre più vicina dopo lo storico gol realizzato da Campagnacci. La sfida tra giallorossi ed etnei rievoca dolci ricordi, ma soprattutto porta alla mente quel gemellaggio che negli anni novanta e duemila ha fatto da cornice alle sfide giocate tra C2 e C1.

Il gemellaggio tra Benevento e Catania

Si, perché tra Benevento e Catania c'è stato sempre un rapporto positivo. L'ultimo gemellaggio vero e proprio si è celebrato nel gennaio del 2002, nel giorno dell'Epifania: al Vigorito si impose la Strega con un rigore di Manni, ma si trattò di una sconfitta che non vietò al Catania di approdare in B grazie alla vittoria nei play off col Taranto. Le due società presero strade diverse negli anni, con il Benevento che dopo il fallimento ripartì dalla C2, mentre il Catania visse stagioni splendide tra Serie A e B. La distanza e il cambio generazionale delle due curve ha fatto sparire il gemellaggio, ma il seme del buon rapporto è rimasto con un reciproco rispetto, certificato dalle sfide giocate nella stagione 2015/2016 e alla vicinanza mostrata dagli ultras giallorossi in occasione della scomparsa di Ciccio Famoso, storico leader della curva catanese che ha perso la vita nel 2017.

Al Vigorito senza i catanesi

Peccato che per la sfida di sabato non ci saranno i tifosi del Catania, ai quali è stata vietata la trasferta dopo i fatti commessi in occasione del match di Coppa Italia con il Pescara. In un girone dove le rivalità sono all'ordine del giorno, sarebbe stato bello assistere a una serata tra due tifoserie che si rispettano e che in passato hanno dato vita a un gemellaggio d'altri tempi.