Benevento, emergenza in difesa contro un Catania spuntato Il reparto avanzato dei siciliani ha numeri peggiori rispetto a quello dei giallorossi

Se c'è un attacco che ha fatto peggio rispetto a quello del Benevento, questo è sicuramente quello del Catania. Il reparto avanzato dei siciliani ha messo a segno soltanto 15 gol (due in meno rispetto ai giallorossi). Peggio ha fatto solo il Brindisi che di reti ne ha messe a segno 14.

Per il Benevento sarà emergenza in difesa

Per la Strega può rivelarsi un fattore positivo, considerato che la squadra di Andreoletti sarà alle prese con una vera e propria emergenza difensiva: la squalifica di Berra e l'infortunio di Terranova, così come l'esclusione di Pastina dopo caso scommesse, costringeranno il tecnico ad avere gli uomini contati nel pacchetto arretrato. Sono certi di una maglia da titolare El Kaouakibi e Capellini, mentre è probabile che sarà Benedetti a ricoprire il ruolo di braccetto mancino. Nel Catania mancherà Di Carmine, il quale ha messo a segno 6 reti (quasi la metà del totale) in stagione. L'attaccante ha rimediato un problema ai flessori, con Lucarelli che cercherà di studiare le giuste alternative per provare a invertire la rotta in termini di realizzazioni. Un discorso che, ovviamente, vale anche per il Benevento: i giallorossi sono a secco da tre partite, con i tifosi che sperano in qualche importante accorgimento a gennaio per rafforzare al meglio il reparto avanzato che al momento non vanta la presenza di un bomber da doppia cifra.