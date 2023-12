Benevento, Tello e Kubica in ritardo all'allenamento: Andreoletti li esclude I due centrocampisti non saranno a disposizione con il Catania

Pugno duro da parte di Andreoletti nei confronti di Tello e Kubica. Come annunciato in conferenza stampa, il tecnico giallorosso non ha convocato i due centrocampisti perché questa mattina si sono presentati in ritardo all’allenamento. Tello e Kubica, quindi, non saranno tra i disponibili per il match di domani con il Catania.