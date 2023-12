Benevento-Catania, quel precedente che mette i brividi Il 17 aprile del 2016 la vittoria firmata Campagnacci e la strada spianata per la B

(f.s.) Dici Benevento-Catania e come d'incanto ti torna nella mente quel 17 aprile del 2016. 81' di una gara spigolosa, nella quale gli uomini di Moriero non hanno regalato nulla. Partita iniziata alle 17,30, le lancette dell'orologio segnano all'incirca le 19,05 quando Alessio Campagnacci da Spello, subentrato ad Alessandro Marotta da poco più di un quarto d'ora, estrae dal cilindro una giocata di quelle che non si possono dimenticare. Parte da sinistra in dribbling, cerca il varco buono tra le maglie etnee per una ventina di metri in orizzontale fino a che non lo vede e spara un destro che non lascia scampo al portiere catanese Liverani. Questa ormai è storia, di una pietra miliare nell'indimenticabile stagione 2015/16. Poi venne l'invasione di Martina (1-0 gol di Mazzeo) e il trionfo del 30 aprile col Lecce (Mazzeo, Cissè, Mazzeo) e per la strega che era giunta alle soglie dei 90 anni (ne aveva 87) fu la prima storica promozione in serie B.

Curiosità: quel giorno al Vigorito c'erano in campo Alessandro Marotta e Amato Ciciretti nelle file giallorosse e un giovane Davide Agazzi in quelle rossoblù (in panchina).

Quella vittoria ha oscurato precedenti non sempre gioiosi per la strega, che in 26 incontri con gli etnei ne ha vinti solo 5, persi 10 e pareggiati 11. In una striscia di risultati non sempre brillanti (la prima sfida il 19 dicembre del '48 al Santa Maria degli Angeli finì 0-0), il Benevento si è regalato il successo nelle ultime tre occasioni: il 6 gennaio del 2002 la squadra di Rumignani ebbe la meglio su quella di Pietro Vierchowod grazie ad un rigore di Manni a 3' dalla fine. Vittoria storica all'andata al Massimino il 5 dicembre del 2015 con la doppietta di Ciciretti e il rigore di Mazzeo (nel finale il gol catanese di Nunzella), che fa il paio con quella ottenuta il 15 marzo del '98 (sono gli unici due successi sanniti) grazie alle reti di Cisco Guida e Tiziano D'Isidoro.

Per uno scherzo del destino le due squadre non si sono mai affrontate in una serie superiore alla C, ma a corollario dei 24 precedenti ce n'è anche uno in Coppa Italia con squadre di A e B (giallorossi nel girone con Verona, Campobasso, Ascoli, Casarano e appunto Catania) il 29 agosto '84 con vittoria giallorossa firmata dal difensore Laurenti.

Oggi le due squadre si incontrano di nuovo in serie C: 27a sfida, vediamo chi la spunterà.