Benevento-Catania, le scelte di Andreoletti: c'è Rillo dal primo minuto Esordio in campionato per il difensore sannita

Definite le scelte di Andreoletti per il match tra Benevento e Catania, in programma alle 18:30 al Vigorito. Il tecnico giallorosso ha preferito dare spazio in difesa a Francesco Rillo, alla sua seconda presenza in stagione (la prima in campionato) dopo l'esordio fatto in occasione del match di Coppa Italia con il Giugliano. Il giovane sannita completa il pacchetto con El Kaouakibi e Capellini. A centrocampo c'è Pinato dal primo minuto insieme a Karic e Talia, con Improta e Masciangelo ad agire da quinti. Confermata la coppia d'attacco Ferrante-Marotta.