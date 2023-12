Serie C / Diretta Benevento-Catania 0-0, LIVE Al Vigorito la sfida che chiude il girone d'andata tra giallorossi ed etnei

28' - Insidiosa palla per Chiricò che da ottima posizione liscia la sfera e non trova il tap in vincente. Scampato pericolo per il Benevento

23' - Contatto in area tra Ferrante e Lorenzini: proteste dell'attaccante italo-argentino, per l'arbitro non ci sono gli estremi per un calcio di rigore

20' - Insidiosa conclusione di Castellini con Paleari che devia in angolo

15' - La sfida prosegue senza ulteriori emozioni e in equilibrio

5' - Il Benevento carica a testa bassa il Catania, prima El Kaouakibi e poi Pinato impensieriscono la retroguardia siciliana

2' - Progessione del Benevento sulla corsia mancina con Masciangelo, palla per Ferrante che spedisce di poco fuori

1' - Comincia Benevento-Catania! I giallorossi debuttano con la terza maglia. Sciopero da parte della Curva Sud che ha esposto uno striscione "Trasferte libere"

Benevento-Catania 0-0, il tabellino

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Rillo; Improta, Karic, Talia, Pinato, Masciangelo; Ferrante, Marotta. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Alfieri, Ciano, Agazzi, Viscardi, Sorrentino, Carfora, Masella, Bolsius. All.: Andreoletti

Catania (4-2-3-1): Bethers; Curado, Quaini, Lorenzini, Castellini; Zanellato, Zammarini; Chiarella, Rocca, Chiricò; Dubickas. A disp.: Livieri, Maffei, Rapisarda, De Luca, Deli, Popovic, Marsura. All.: Lucarelli

Arbitro: Cavaliere di Paola. Assistente: Cravotta di Città di Castello e Romano di Isernia. Quarto ufficiale: Recupero di Lecce

Benevento-Catania, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Catania che chiude il girone d'andata. I giallorossi sono alla ricerca della vittoria dopo i recenti risultati negativi che hanno portato soltanto un punto nelle ultime tre partite. Si cerca un cambio di marcia anche per quanto concerne i numeri in fase di finalizzazione, con la Strega che non segna dalla sfida col Monterosi dello scorso 27 novembre.