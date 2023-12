Benevento, esonerato Andreoletti La sconfitta col Catania è stata fatale: il giovane tecnico non guiderà più la squadra sannita

Non ci sarà futuro per Andreoletti nel Benevento Calcio. E' arrivata inesorabile la decisione della società con a capo Oreste Vigorito: il tecnico è stato esonerato. Dopo la sconfitta in casa con l'Avellino il club aveva deciso di rinnovare la fiducia (a tempo) ma l'ultimo risultato (0-4) col Catania reduce da due sconfitte consecutive ha portato il massimo dirigente e il direttore tecnico Carli a chiudere il capitolo. Balena nella testa già qualche nome che potrebbe fare al caso del Benevento, per ora però c'è riserbo. Esonerato Andreoletti e tutto lo staff tecnico.