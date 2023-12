Benevento, oggi incontro con Auteri Non è l'unico nome che il club sta vagliando

Dopo l'esonero di Andreoletti arrivato ieri sera per gli ultimi risultati la società di via Santa Colomba guarda oltre. O meglio potrebbe guardare al passato. E a quel Benevento che vinse per la prima volta il campionato di C. Proprio in giornata ci sarà l'incontro con Gaetano Auteri. Che sarà atteso a Napoli per parlare con il presidente Vigorito e il direttore Carli. E' la fase dei sondaggi. Non è l'unico nome che si sta vagliando, la società guarderà anche altri profili.