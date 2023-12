Benevento, come sono andati i ritorni di Auteri? Il dato con tre società Le esperienze vissute con Siracusa, Matera e Catanzaro

Quello con il Benevento non è il primo ritorno di Auteri su una panchina precedentemente occupata. Il tecnico di Floridia ha vissuto questa situazione già con Siracusa, Matera e Catanzaro. Come sono andate?

Auteri e i ritorni, i numeri

Auteri guidò il Siracusa nella stagione 2004/2005, centrando un quarto posto in Serie D. Poi il tecnico firmò con il Gallipoli, dove al primo anno ottenne la promozione in C1. Nel 2007 avvenne il ritorno a Siracusa, dove prima chiuse la stagione nuovamente al quarto posto, per poi ottenere l'accesso in Lega Pro grazie alla vittoria del campionato. Dopo il biennio al Siracusa, l'attuale tecnico del Benevento passò al Catanzaro, dove sfiorò la promozione diretta e perse la finale play off con la Cisco Roma. Il ritorno al club calabrese avvenne nella stagione 2018/2019 con un terzo posto e sconfitta ai quarti di finale dei play off con la FeralpiSalò. Nell'annata successiva, il Catanzaro lo esonerò per poi richiamarlo in corso d'opera, con le aquile che chiusero al settimo posto. Auteri avviò una esperienza al Matera nel 2014, ma fu il Como a eliminarlo in semifinale play off. Poi ci fu il passaggio al Benevento con relativa promozione in B e il ritorno alla città dei Sassi per due anni, concluse rispettivamente con un terzo e dodicesimo posto, quest'ultimo condizionato dai tredici punti di penalizzazione che non gli permisero di partecipare ai play off.